#TBT Throwback Thursday in Serie: Alla riscoperta di… The Good Wife su Amazon Prime Video (Di giovedì 17 settembre 2020) #TBT – Throwback Thursday in Serie: Alla (ri)scoperta di… The Good Wife Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Dituttounpop che fa un tuffo nel passato, dedicata Alla riscoperta di drama e comedy più o meno “storici”, ma anche del passato recente, che arrivano in catalogo sui vari servizi streaming o anche piccole grandi chicche seriali e che quindi potrete recuperare con delle belle maratone di binge watching. Stavolta tocca a The Good Wife. The Good Wife, la brava moglie di Julianna Marguiles Questa settimana torniamo al passato recente con The Good Wife, il legal drama di CBS andato in onda ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 17 settembre 2020)in(ri)scoperta di… TheNuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Dituttounpop che fa un tuffo nel passato, dedicatadi drama e comedy più o meno “storici”, ma anche del passato recente, che arrivano in catalogo sui vari servizi streaming o anche piccole grandi chicche seriali e che quindi potrete recuperare con delle belle maratone di binge watching. Stavolta tocca a The. The, la brava moglie di Julianna Marguiles Questa settimana torniamo al passato recente con The, il legal drama di CBS andato in onda ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #TBT Throwback