Taylor Swift vittima di stalking | scatta l’arresto per un fan

(Di giovedì 17 settembre 2020) Uno stalker diè stato condannato a 30 mesi di carcere per aver importunato la cantante: Erick Swarbrick ha tentato, ripetutamente, di infastidire la celebre artista in diversi modi. Èto l’arresto. Da tormentone a tormento è un attimo, chiedere ache, con i suoi lavori musicali, è abituata ad entrare … L'articolodil’arresto per un fan è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

camilovesLUKE : RT @intaysarms: riesco a sentire la potenza di taylor swift solo guardando queste foto lei, la sua chitarra e nessun altro - allthelovetruly : RT @intaysarms: taylor swift e la sua chitarra nessuna scenografia alle sue spalle solo lei, seduta su uno sgabello con una chitarra nera e… - unbrxkentaylor : RT @intaysarms: taylor swift e la sua chitarra nessuna scenografia alle sue spalle solo lei, seduta su uno sgabello con una chitarra nera e… - maplewhite1912 : RT @_ironswift: Taylor Swift ACM Acustic Chitarra #Betty?? Devo dire altro per descrivere la perfezione? - folklorata : RT @iamanewromantic: Taylor Swift, l'indomani della sconfitta di Red per AOTY, dopo che si è fatta i capelli corti e ha generato 1989 -

Nella giornata di ieri, mercoledì 16 settembre, è stato condannato uno stalker di Taylor Swift. La sentenza arriva dal tribunale di Nashville dopo 4 anni in cui la popstar chiedeva giustizia. Si tratt ...Una casa nei boschi, strade di montagna e laghi in Wyoming. Una palafitta in un bayou umido, paludoso in Lousiana. Di fronte ad entrambe, si staglia una cassetta della posta rossa di metallo, su un pa ...Taylor Swift ha scelto l'edizione 2020 degli American Country Music Awards per cantare per la prima volta dal vivo "Betty", una delle tracce del suo nuovo album dei record "Folklore", uscito a ...