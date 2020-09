Tar Sardegna sospende l’ordinanza Solinas che imponeva test Covid a chi si reca sull’isola. Lui: “Dal governo due pesi e due misure” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del governo e ha così bloccato l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Christian Solinas, che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell’isola a partire da lunedì 14 settembre. La decisione dei giudici amministrativi è arrivata con un decreto, a firma del presidente del Tribunale amministrativo Dante D’Alessio, che ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall’avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’udienza che è stata fissata al 7 ottobre. Sospesi così gli effetti del provvedimento dell’11 settembre della giunta sarda che prevedeva per tutti passeggeri in arrivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar dellaha accolto il ricorso dele ha così bloccato l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Christian, cheobbligatori per chiunque arrivasse nell’isola a partire da lunedì 14 settembre. La decisione dei giudici amministrativi è arrivata con un decreto, a firma del presidente del Tribunale amministrativo Dante D’Alessio, che ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall’avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’udienza che è stata fissata al 7 ottobre. Soscosì gli effetti del provvedimento dell’11 settembre della giunta sarda che prevedeva per tutti passeggeri in arrivo ...

