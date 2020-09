TAR Piemonte | “Sì alla misurazione della febbre a scuola” Rigettata la richiesta del Governo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il TAR delha rigettato la domanda di sospensione cautelare avanzata dal, che aveva impugnato il decreto del presidente regionale Alberto Cirio che prevedeva ladegli studenti a scuola. Proprio come ha sempre sostenuto anche De Luca. La decisione del tribunale è quella di tenere in vigore il decreto regionale fino al 14 ottobre, quando la causa sarà discussa in camera di consiglio col collegio dei giudici. Di seguito la motivazione. A fronte dell’assenza del danno per lo Stato lamentato nel ricorso, la sospensione dell’efficacia del decreto impugnato comporterebbe una riduzione del livello di tutela dal contagio presso gli istituti scolasticisi, poiché senza le misure regionali di cui al decreto ...

MediasetTgcom24 : Il Tar dà ragione al Piemonte su misurazione temperatura a scuola #coronavirus - GabriGiammanco : Il TAR ha dato ragione a @forza_italia e al nostro Governatore del Piemonte @Alberto_Cirio: saranno le scuole a mis… - fattoquotidiano : Piemonte, le scuole continueranno a misurare la temperatura agli studenti. Tar respinge la sospensiva d’urgenza di… - archMongiello : IL TAR CI DA' RAGIONE Fa bene la Regione Piemonte a volere più sicurezza per i nostri figli! Azzolina si metta l’a… - maximchd : RT @Adnkronos: Misurare febbre a scuola, #Tar dà ragione a #Piemonte -

PIEMONTE – La Regione Piemonte ha fatto sapere che il Tar regionale non ha accolto la richiesta del Governo di una sospensiva d’urgenza in via monocratica per l’ordinanza della Regione Piemonte che ob ...Se in Sardegna il governo la spunta, non è così in Piemonte dove il Tar rigetta l’istanza dei ministri Azzolina e Speranza Il Tar della Sardegna, accogliendo la richiesta cautelare del governo, ha sos ...Ultime notizie, ultim’ora oggi. L’ordinanza del Piemonte per misurare la febbre a scuola non può essere respinta: il Tar ha rigettato la richiesta del govero Alberto Cirio, Governatore Regione PIemont ...