Tar della Sardegna sospende l’ordinanza Solinas che imponeva test Covid a chi si reca sull’isola: accolto il ricorso del governo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del governo e ha così bloccato l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Christian Solinas, che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell’isola a partire da lunedì 14 settembre. La decisione dei giudici amministrativi è arrivata con un decreto, a firma del presidente del Tribunale amministrativo Dante D’Alessio, che ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall’avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’udienza che è stata fissata al 7 ottobre. Sospesi così gli effetti del provvedimento dell’11 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tarhaildele ha così bloccato l’ordinanza firmata dal presidenteRegione, Christian, cheobbligatori per chiunque arrivasse nell’isola a partire da lunedì 14 settembre. La decisione dei giudici amministrativi è arrivata con un decreto, a firma del presidente del Tribunale amministrativo Dante D’Alessio, che hala domanda cautelare di sospensiva proposta dall’avvocatura dello Stato per contoPresidenza del Consiglio dei ministri, con l’udienza che è stata fissata al 7 ottobre. Sospesi così gli effetti del provvedimento dell’11 ...

