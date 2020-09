Tale e Quale Show festeggia dieci anni con il ritorno di Gabriele Cirilli e tante altre sorprese (Di giovedì 17 settembre 2020) È tutto pronto per il via del programma più camaleontico della televisione italiana. Da venerdì 18 settembre, alle 21.30, e per nove settimane dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà in diretta “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 (prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy), da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social.Quest’anno si festeggia la decima edizione con un cast di primo livello, capace di soddisfare il pubblico con tanti artisti di primo piano e di genere molto diverso. I vip in gara saranno dieci, divisi tra 5 donne e 5 uomini. Sul palco dello Studio 5 vedremo quindi ‘mettersi in gioco’ la cantante Barbara Cola, ... Leggi su domanipress (Di giovedì 17 settembre 2020) È tutto pronto per il via del programma più camaleontico della televisione italiana. Da venerdì 18 settembre, alle 21.30, e per nove settimane dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà in diretta “”, il varietà di punta di Rai1 (prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy), da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social.Quest’anno sila decima edizione con un cast di primo livello, capace di soddisfare il pubblico con tanti artisti di primo piano e di genere molto diverso. I vip in gara saranno, divisi tra 5 donne e 5 uomini. Sul palco dello Studio 5 vedremo quindi ‘mettersi in gioco’ la canBarbara Cola, ...

MarioManca : Ho intervistato @VirginioNero e abbiamo parlato un po' di tutto, da Amici a Laura Pausini, dal Latin Grammy fino a… - justofurheart : io vi immagino tale e quale alle vostre icon ok - dukem56 : @SimoPillon @mblfrettir Chissà in quale girone finirà, l'ideatore di tale bullshit. - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: #TaleEQualeShow vara la sua decima edizione. La prima puntata in onda venerdì 18 settembre in prima serata su Rai 1. htt… - APmagazineit : #TaleEQualeShow vara la sua decima edizione. La prima puntata in onda venerdì 18 settembre in prima serata su Rai 1… -