Taglio parlamentari | Di Maio | “Dopo il Sì al referendum | riformeremo la legge elettorale”

"Dopo il Sì al referendum, riformeremo la legge elettorale" (Di giovedì 17 settembre 2020) "Dopo la vittoria del sì al referendum riformeremo la legge elettorale e i regolamenti di Camera e Senato". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ai microfoni di TPI a margine dell'evento in Piazza Carità a Napoli per la chiusura della campagna elettorale del M5S per le regionali in Campania e lo ha ribadito poi anche in diretta al TG1. Di Maio sulle regionali E sul voto il ministro M5S ha detto: "Vediamo quali saranno i risultati delle Regionali e capiremo gli effetti. Non credo che i cittadini siano affascinati dall'idea del rimpasto perché fare un rimpasto significa cambiare delle figure nel governo e quindi una serie di mondi che dialogano con quel Ministero si vedono cambiare per la terza volta interlocutore in due anni e ...

