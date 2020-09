Taburno | incendio boschivo nel territorio di Solopaca

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un periodo nero per il, preso d’assalto dalle fiamme con una certa frequenza. A bruciare in serata è la zona boschiva appartenente aldi. Al lavoro sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno facendo il massimo per spegnere il rogo. Da accertare le cause, al momento nessuna ipotesi può considerarsi esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Taburno incendio

anteprima24.it

BENEVENTO – “Il Sannio è una realtà sana, immersa nel verde, non densamente popolata e ricca di storia. Abbiamo tutte le potenzialità per diventare una capitale verde europea, valorizzando i suggestiv ...“Il Sannio è una realtà sana, immersa nel verde, non densamente popolata e ricca di storia. Abbiamo tutte le potenzialità per diventare una capitale verde europea, valorizzando i suggestivi percorsi d ...“Il Sannio è una realtà sana, immersa nel verde, non densamente popolata e ricca di storia. Abbiamo tutte le potenzialità per diventare una capitale verde europea, valorizzando i suggestivi percorsi d ...