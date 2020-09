Suarez verso Perugia per l’esame di Italiano. Per Marca “la pista Juve è ancora aperta” (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez è in viaggio verso Perugia, dove sosterrà il test di Italiano passato il quale potrà ottenere la cittadinanza. Nonostante proprio in queste ore il sì di Milik alla Roma dovrebbe sbloccare il triangolo di mercato che porterebbe Dzeko alla Juve, la trasferta dell’attaccante uruguaiano riapre una porta che pareva chiusa: perché tentare lo stesso l’esame se ormai, come scrivevano tutti, aveva rinunciato all’eventuale approdo in bianconero? E infatti Marca titola: “l’opzione Juve è ancora aperta”. Evidentemente resta un’opzione percorribile anche per la Juve, che ha già troppi extracomunitari in rosa: Arthur (brasiliano) e McKennie ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Luisè in viaggio, dove sosterrà il test dipassato il quale potrà ottenere la cittadinanza. Nonostante proprio in queste ore il sì di Milik alla Roma dovrebbe sbloccare il triangolo di mercato che porterebbe Dzeko alla, la trasferta dell’attaccante uruguaiano riapre una porta che pareva chiusa: perché tentare lo stesso l’esame se ormai, come scrivevano tutti, aveva rinunciato all’eventuale approdo in bianconero? E infattititola: “l’opzioneaperta”. Evidentemente resta un’opzione percorribile anche per la, che ha già troppi extracomunitari in rosa: Arthur (brasiliano) e McKennie ...

