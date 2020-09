Suarez «si immagina già a Torino» | il racconto dell’esame

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) Quando ha dovutorsi in una città italiana per la prova sostenuta all’Università per Stranieri di Perugia, Luis“ha pensato a una che potete benre”. A dirlo all’ANSA è stato Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori dell’attaccante del Barcellona. E alla domanda del giornalista se la città fosseil docente ha risposto con … L'articolo«sigià a»: ildell’esame è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.