Suarez Juventus, l'attaccante è atterrato in Italia con un volo privato! (Di giovedì 17 settembre 2020) Suarez Juventus- Come evidenziato da "Tuttosport", Suarez è atterrato in Italia, precisamente a Perugia, per sostenere l'esame di Italiano per le pratiche burocratiche del passaporto. L'attuale attaccante del Barcellona perfezionerà le pratiche per poi valutare attentamente il suo prossimo futuro. Non è escluso che la pista Juventus resti ancora viva. Suarez Juventus, difficile il doppio colpo insieme a Dzeko Difficile, se non impossibile, il doppio colpo Suarez-Dzeko in casa Juve. L'arrivo del centravanti del Barcellona escluderebbe quello di Dzeko.

