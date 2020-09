Suarez in Italia: l’attaccante ha superato l’esame di italiano. Le ultime (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez ha superato l’esame di Italiano B1 presso l’Università di Perugia: si è svolto tutto molto velocemente Luis Suarez ha superato l’esame di Italiano presso l’Università di Perugia. Come riporta La Gazzetta dello Sport all’attaccante ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua Italiana livello B1. In una sola ora, testato su produzione orale e scritta, comprensione orale e scritta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Luishal’esame dino B1 presso l’Università di Perugia: si è svolto tutto molto velocemente Luishal’esame dino presso l’Università di Perugia. Come riporta La Gazzetta dello Sport all’attaccante ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della linguana livello B1. In una sola ora, testato su produzione orale e scritta, comprensione orale e scritta. Leggi su Calcionews24.com

