Stumptown 2 cancellata dopo il rinnovo, si cerca una nuova casa per la serie con Cobie Smulders (Di giovedì 17 settembre 2020) Il caos seminato dalla pandemia fra le tabelle di marcia della tv Usa fa una nuova vittima: Stumptown 2, commissionata dopo il successo della prima stagione, è ora cancellata da ABC. Secondo quando riportato da Variety, la rete statunitense – già profondamente destabilizzata dallo stop alle produzioni imposto dal lockdown – avrebbe deciso di annullare il rinnovo della serie non potendone garantire la messa in onda in autunno. In una fase in cui le reti generaliste escono puntualmente sconfitte dal confronto con le piattaforme di streaming, la cancellazione di Stumptown 2 appare più miope che mai. Ispirata all’omonima graphic novel, Stumptown si è distinta come una fra le più sorprendenti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Il caos seminato dalla pandemia fra le tabelle di marcia della tv Usa fa unavittima:2, commissionatail successo della prima stagione, è orada ABC. Secondo quando riportato da Variety, la rete statunitense – già profondamente destabilizzata dallo stop alle produzioni imposto dal lockdown – avrebbe deciso di annullare ildellanon potendone garantire la messa in onda in autunno. In una fase in cui le reti generaliste escono puntualmente sconfitte dal confronto con le piattaforme di streaming, la cancellazione di2 appare più miope che mai. Ispirata all’omonima graphic novel,si è distinta come una fra le più sorprendenti ...

