(Di giovedì 17 settembre 2020) La piattaforma didi criptovalutadiventa. La società e il club biancoceleste hanno siglato un accordo pluriennale. «La sponsorizzazione – si legge in una nota – unisce dueche sono fieri di combinare tradizione e innovazione per raggiungere il successo».combina ildi criptovalute … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con la piattaforma di trading @StormGain_com, nuovo Offic… - CalcioFinanza : #StormGain nuovo Official Crypto Trading Partner della #Lazio - MarcoLacotha : RT @OfficialSSLazio: ?? La #SSLazio è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con la piattaforma di trading @StormGain_com, nuovo Official… - Gaspo87 : RT @OfficialSSLazio: ?? La #SSLazio è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con la piattaforma di trading @StormGain_com, nuovo Official… - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: ?? La #SSLazio è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con la piattaforma di trading @StormGain_com, nuovo Official… -

Ultime Notizie dalla rete : StormGain nuovo

ROMA - Nuovo accordo commerciale per la Lazio. I biancocelesti hanno stretto un patto con la StormGain, una piattaforma di criptovaluta con oltre 120mila clienti in 100 paesi. Il club, attraverso un c ...Un’altra importante squadra di calcio sta entrando nel settore delle criptovalute attraverso la partnership con un crypto exchange. La SS Lazio, un club sportivo professionale italiano, ha firmato un ...Tramite i suoi canali ufficiali, la Lazio ha comunicato di aver siglato un accordo di partnership con StormGain, piattaforma di trading di criptovaluta. La nota ufficiale riporta queste parole: “La sp ...