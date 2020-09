Storie Italiane, Eleonora Daniele e la magia dello share: gli ascolti sono un successo (Di giovedì 17 settembre 2020) Eleonora Daniele è tornata con grande stile sul piccolo schermo e a colpi di casi di cronaca e ospiti, l’amata conduttrice Rai è di nuovo in campo nella gara agli ascolti tv. La stagione televisiva di Storie Italiane può dirsi appena iniziata eppure la concorrenza con Mediaset e la sua “rivale televisiva”, Federica Panicucci, è già alle stelle. Ma nella sua fascia oraria Eleonora Daniele si destreggia abilmente. Eleonora Daniele e Storie Italiane, il cavallo di battaglia di Rai 1 Ci si può sempre superare e pare che Eleonora Daniele abbia questo come obiettivo nella sua testa per questa nuova ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020)è tornata con grande stile sul piccolo schermo e a colpi di casi di cronaca e ospiti, l’amata conduttrice Rai è di nuovo in campo nella gara aglitv. La stagione televisiva dipuò dirsi appena iniziata eppure la concorrenza con Mediaset e la sua “rivale televisiva”, Federica Panicucci, è già alle stelle. Ma nella sua fascia orariasi destreggia abilmente., il cavallo di battaglia di Rai 1 Ci si può sempre superare e pare cheabbia questo come obiettivo nella sua testa per questa nuova ...

UNHCRItalia : Sono arrivati oggi dall'Etiopia i 20 studenti rifugiati che potranno proseguire gli studi ?? in Italia grazie al pro… - storie_italiane : RT @Tv2Blog: Ieri mattina @storie_italiane segna in media il 14,4% di share battendo #Mattino5 al 15,2% e 12%, che perde 3%, la Daniele… - LaviniaRittator : RT @sara_turetta: #Amarcord, in viaggio tra Romania e Italia, 2005. La mia auto carica di cani, 30 ore di guida con una tappa in Ungheria p… - Allafinemisono1 : RT @sara_turetta: #Amarcord, in viaggio tra Romania e Italia, 2005. La mia auto carica di cani, 30 ore di guida con una tappa in Ungheria p… - rosati22 : RT @rosati22: Omicidio Willy, i fratelli Bianchi col reddito di cittadinanza - Storie italiane 17/09/2020 - Rai -