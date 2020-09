Steinmeier in visita a Milano incontra gli italiani contagiati dal Covid e curati in Germania. Il presidente tedesco accolto da Mattarella (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha accolto in piazzetta Reale a Milano il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in visita oggi nel capoluogo lombardo. “Sono molto contento, anche se non si vede” ha detto Steinmeier a Mattarella dopo essere sceso dall’auto. “Siamo oltremodo felici di essere qua. Sono tanti mesi che non ci vediamo – ha aggiunto il capo di Stato tedesco – ed era la volta buone per abbracciarsi, ma non si può”. Subito dopo i due capi di Stato hanno ascoltato gli inni nazionali e passato in rassegna il picchetto d’onore, entrando a Palazzo Reale, dove avranno un colloquio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Ildella Repubblica Sergio, accompagnato dalla figlia Laura, hain piazzetta Reale ail suo omologo, Frank-Walter, inoggi nel capoluogo lombardo. “Sono molto contento, anche se non si vede” ha dettodopo essere sceso dall’auto. “Siamo oltremodo felici di essere qua. Sono tanti mesi che non ci vediamo – ha aggiunto il capo di Stato– ed era la volta buone per abbracciarsi, ma non si può”. Subito dopo i due capi di Stato hanno ascoltato gli inni nazionali e passato in rassegna il picchetto d’onore, entrando a Palazzo Reale, dove avranno un colloquio ...

