Stati Uniti, negazionisti Covid irrompono in grande magazzino: "Via le mascherine" (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Sta impazzando nelle ultime ore un VIDEO che mostra un gruppo di negazionisti Covid fare irruzione all'interno di un grande magazzino della Florida, negli Stati Uniti. "Toglietevi le mascherine!" gridano i manifestanti mentre si aggirano tra le corsie del supermercato, il tutto mentre l'autrice del VIDEO li definisce "fottuti idioti". Il Coronavirus intanto non accenna a frenare la propria corsa negli Stati Uniti, dove nelle scorse ore è stata superata la soglia dei 200mila morti e quella dei 7 milioni di contagi è ormai vicina.

