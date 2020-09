' Spregiudicato e di grande caratura criminale' | ecco chi è Luciano Iannotta

frances26110272 : @duesoli Aveva amore “ spregiudicato “ per il bello. Amore incondizionato per i bambù. Diceva “ perdersi nel più grande dedalo del mondo”! -

Ultime Notizie dalla rete : Spregiudicato grande

LatinaToday

PESCARA – “Osho”, Giuseppe Cruciani e David Parenzo con la Zanzara e, a chiudere, il grande concerto di Massimo Ranieri al Teatro d’Annunzio. Si annuncia come una parata di vip e di nomi eccezionali d ...Domenica 6 settembre per la ‘La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo’ parata di Vip e nomi di primo’ordine, al Teatro d’Annunzio concerto di Ranieri PESCARA – Osho, Giuseppe Cruciani ...Ma un termoscanner all'entrata della scuola è un ausilio in più che dà una massima precauzione" ha detto Sileri, sottolineando che "i genitori possono interpretare più segni di un malessere oltre la f ...