Spezia | preso Rafael | contratto annuale per l' ex Cagliari

LA SPEZIA - Lo Spezia ha scelto un altro portiere straniero. Affidato il ruolo di titolare a Jeroen Zoet, il dg Mauro Meluso si è accordato con Rafael de Andrade Bittancourt, 38enne brasiliano che era ...

Mercato, Milik alla Roma sblocca Dzeko alla Juve

ROMA - La Roma si muove e gran parte del mercato delle ultime ore ruota attorno alla Roma. A tener banco in casa giallorossa è la difesa dove si cerca un centrale d'esperienza. Chiuso col Verona l'aff ...

Uaar La Spezia ricorda l'anniversario della breccia di Porta Pia

La Spezia - "Il prossimo 20 settembre cade il 150° anniversario della presa di Roma, capitale d’Italia proprio in seguito alla breccia di Porta Pia, evento storico e simbolico che rappresenta la fine ...

