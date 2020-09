Spezia, in arrivo Djidji dal Torino in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 17 settembre 2020) Lo Spezia ha raggiunto l’accordo con il Torino per l’acquisto di Djidji in prestito con diritto di riscatto Lo Spezia continua ad essere scatenato sul mercato. Il club ligure ha infatti trovato l’accordo con il Torino per l’acquisto di Djidji in prestito con diritto di riscatto secondo quanto riportato da Sky Sport. Questa è stata un’operazione fortumente voluta dal direttore sportivo Mellusco che aveva già provato ad acquistare il difensore nel corso della sua esperienza al Lecce. A breve arriverà la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Loha raggiunto l’accordo con ilper l’acquisto diincondiLocontinua ad essere scatenato sul mercato. Il club ligure ha infatti trovato l’accordo con ilper l’acquisto diincondisecondo quanto riportato da Sky Sport. Questa è stata un’operazione fortumente voluta dal direttore sportivo Mellusco che aveva già provato ad acquistare il difensore nel corso della sua esperienza al Lecce. A breve arriverà la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato - #Spezia, in arrivo #Estevez - Rosae37488907 : @matteosalvinimi Certo arrivo dopo il referendum per votare no. Poi vado a Portovenere a mangiare muscoli ripieni di Spezia - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: #Calciomercato - #Spezia, in arrivo #Estevez - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato - #Spezia, in arrivo #Estevez - MomentiCalcio : #Spezia, in arrivo il colpo #Estevez dall'#Estudiantes -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia arrivo Spezia, dall'Estudiantes in arrivo il regista Estevez Corriere dello Sport Di Marzio: "Nuova avventura in Serie A per Pjaca della Juventus. Molto attivo lo Spezia"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, attraverso il suo sito ufficiale, ha messo in evidenza le trattative più calde del momento: "Nuova avventura in prestito per Marko Pjaca: dopo le esperie ...

Spezia: fatta per Santander ed Estevez, vicinissimo anche Djidji

LA SPEZIA - Passo dopo passo, lo Spezia va strutturandosi a livello di serie A. Il dg Meluso sta chiudendo con il Bologna per Federico Santander. L'attaccante paraguaiano, destinato a prendere il post ...

Spezia, proposto Boateng: la posizione del club

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, Boateng sarebbe stato proposto alla neo promossa Spezia. Tutti nomi davvero di grande fattura quelli accostati al club ligure. In passato si era par ...

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, attraverso il suo sito ufficiale, ha messo in evidenza le trattative più calde del momento: "Nuova avventura in prestito per Marko Pjaca: dopo le esperie ...LA SPEZIA - Passo dopo passo, lo Spezia va strutturandosi a livello di serie A. Il dg Meluso sta chiudendo con il Bologna per Federico Santander. L'attaccante paraguaiano, destinato a prendere il post ...Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, Boateng sarebbe stato proposto alla neo promossa Spezia. Tutti nomi davvero di grande fattura quelli accostati al club ligure. In passato si era par ...