Spaventata dalla Cina, la Germania ora guarda all’India (Di giovedì 17 settembre 2020) A rischio di colonizzazione industriale, Berlino sceglie una grande democrazia con ottime prospettive di crescita.Con un repentino contropiede, la Germania ha accantonato la «bigamia eurasiatica» con l'Orso russo e il Dragone cinese. Al posto della Cina, ora c'è (soprattutto) l'India. Sul piano delle suggestioni storiche, non sembra di assistere a un recupero di quella Ostpolitik ante litteram, a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo, che fece tribolare gli inglesi, terrorizzati dall'abilità con cui la Germania di Otto von Bismarck giostrava tra lo zar di Russia e l'Impero ottomano, lo sguardo sempre più proiettato a Oriente. Casomai, la mente corre a prima ancora. Al 1498, più precisamente, quando la scoperta della Carreira da India, la Rotta per l'India del portoghese Vasco da Gama, ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 settembre 2020) A rischio di colonizzazione industriale, Berlino sceglie una grande democrazia con ottime prospettive di crescita.Con un repentino contropiede, laha accantonato la «bigamia eurasiatica» con l'Orso russo e il Dragone cinese. Al posto della, ora c'è (soprattutto) l'India. Sul piano delle suggestioni storiche, non sembra di assistere a un recupero di quella Ostpolitik ante litteram, a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo, che fece tribolare gli inglesi, terrorizzati dall'abilità con cui ladi Otto von Bismarck giostrava tra lo zar di Russia e l'Impero ottomano, lo sguardo sempre più proiettato a Oriente. Casomai, la mente corre a prima ancora. Al 1498, più precisamente, quando la scoperta della Carreira da India, la Rotta per l'India del portoghese Vasco da Gama, ...

panorama_it : A rischio di colonizzazione industriale, Berlino sceglie una grande democrazia con ottime prospettive di crescita. - wintaevbear : oggi pomeriggio vado dalla dietologa per la prima volta nella mia vita, sono kinda spaventata da quello che mi aspe… - Mii2ispurelove : ma le persone davvero prendono le ship cosi seriamente? tanto da non distinguere più realtà dalla fantasia? tanto… - gvuccihar : ho visto quello che sta succedendo con kanye west e per quanto non lo sopporti, sono spaventata un sacco dalla situazione - mirko60036887 : @galietti82 @Capezzone @BiondoNik @gbponz @LorenzoCast89 @Curini @GermanoDottori @de_f_t @carloalberto Spaventata da Trump, non dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Spaventata dalla Spaventata dalla Cina, la Germania ora guarda all’India Panorama Prevenzione europea incidenti stradali: successo dell’iniziativa promossa dalla Polizia Stradale a L’Aquila

Musica, sicurezza, abbattimento mortalità su strada è il filo conduttore tracciato stamattina al Conservatorio Alfredo Casella nel corso dell’iniziativa Roadpol Safety days realizzata dal Compartiment ...

Influenza, previsti fino a 8 milioni di casi

L’autunno è alle porte. Covid minaccia una seconda ondata epidemica, e presto dovremo fare i conti con un altro nemico insidioso: l’influenza. Un problema che conosciamo bene, ma che quest’anno creerà ...

Rimpasto, il Pd scosso dai veleni

ROMA. «Il tema non è il rimpasto, il tema è capire qual è l’assetto migliore dal punto di vista organizzativo per gestire il Recovery». Firmato Andrea Orlando. «Non so perché all’improvviso, a cinque ...

Musica, sicurezza, abbattimento mortalità su strada è il filo conduttore tracciato stamattina al Conservatorio Alfredo Casella nel corso dell’iniziativa Roadpol Safety days realizzata dal Compartiment ...L’autunno è alle porte. Covid minaccia una seconda ondata epidemica, e presto dovremo fare i conti con un altro nemico insidioso: l’influenza. Un problema che conosciamo bene, ma che quest’anno creerà ...ROMA. «Il tema non è il rimpasto, il tema è capire qual è l’assetto migliore dal punto di vista organizzativo per gestire il Recovery». Firmato Andrea Orlando. «Non so perché all’improvviso, a cinque ...