Sorteggio playoff Europa League 2020/2021, Milan non testa di serie: le possibili avversarie (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la vittoria per 2-0 sullo Shamrock Rovers, il Milan si appresta a prepararsi in vista del terzo turno preliminare contro il Bodo Glimt. Domani, intanto, i rossoneri conosceranno la sfida che definirà l’eventuale avversaria ai playoff di Europa League in caso di passaggio del turno contro i norvegesi. Molti i pericoli derivanti dall’urna di Nyon: il pericolo numero 1 è legato al Tottenham, impegnato contro lo Shkendija. Ma sono da evitare anche Besiktas, Sporting, Wolfsburg e Psv. La priorità per il Milan sarà incrementare il Ranking Uefa, attualmente fermo a 19.000. Troppo poco per le ambizioni europee dei rossoneri. Le possibili avversarie Tottenham o Shkendija Besiktas o Rio Ave Basilea o Anorthosis Sporting Lisbona o ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la vittoria per 2-0 sullo Shamrock Rovers, ilsi appresta a prepararsi in vista del terzo turno preliminare contro il Bodo Glimt. Domani, intanto, i rossoneri conosceranno la sfida che definirà l’eventuale avversaria aidiin caso di passaggio del turno contro i norvegesi. Molti i pericoli derivanti dall’urna di Nyon: il pericolo numero 1 è legato al Tottenham, impegnato contro lo Shkendija. Ma sono da evitare anche Besiktas, Sporting, Wolfsburg e Psv. La priorità per ilsarà incrementare il Ranking Uefa, attualmente fermo a 19.000. Troppo poco per le ambizioni europee dei rossoneri. LeTottenham o Shkendija Besiktas o Rio Ave Basilea o Anorthosis Sporting Lisbona o ...

