(Di giovedì 17 settembre 2020)presenta5 II, lo smartphone con tecnologia 5G più compatto, che eleva fotografia, gaming e intrattenimento a livelli inesploratisvela ufficialmente al mondo il suo prossimo top di5 Mark II. Lasi amplia con l’introduzione di questodevice, il secondo smartphone 5G, impeccabile compromesso tra dimensioni compatte e prestazioni eccellenti. Tra le caratteristiche più importanti di questomodello troviamo sicuramente: Fotocamera che integra le pluripremiate tecnologie delle fotocamere AlphaTM di, tra cui Real-time Eye AF per persone e animali, per ritratti sempre perfetti, e scatto continuo fino a 20 fps con autofocus ...

tuttoteKit : #Sony Xperia 5 II: ufficiale il nuovo top di gamma #SonyXperia #tuttotek - Tech4D_ : Sony Xperia 5 II: ufficiale il top di gamma compatto con Snap 865 e 120 Hz - CeotechI : RT @CeotechI: La gamma Xperia si amplia con l’introduzione di Xperia 5 II... - #xperia5ii #xperia #sony #sonyXxperia #creativity #compact #… - 83napolano : RT @CeotechI: La gamma Xperia si amplia con l’introduzione di Xperia 5 II... - #xperia5ii #xperia #sony #sonyXxperia #creativity #compact #… - HTNOVO : HTNovo: Nuovo #SonyXperia #Xperia5II: potente, compatto, #5G -

Ultime Notizie dalla rete : Sony Xperia

Sony ha da poco annunciato in Italia il nuovo top di gamma Sony Xperia 5 II. Quest'ultimo dispone di specifiche degne di nota ed è proposto ad un prezzo pari a 899 euro. In queste ultime settimane i r ...Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Corsair Gaming (Corsair) ha annunciato l'avvio dell'offerta pubblica iniziale (IPO) per la quotazione al NASDAQ, dove ha richiesto di essere inserita nel ...Il nuovo Xperia 5 II, fa seguito al dispositivo gemello di punta più piccolo, conservando la sua forma, ma anche migliorando sostanzialmente il suo design oltre a mantenere una parità di funzionalità ...