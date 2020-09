“Sono disperati per lei” Flavia Vento | ecco dov’è finita dopo aver abbandonato il GF Vip Cosa hanno scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Incredibile ma vero:che ha scelto di troncare la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 poche oremesso piede nella Casa più spiata d’Italia, non è tornata a casa. Per la soubrette era troppo grande la nostalgia per i suoi cani, ma una volta uscita… i cani non li ha visti. La decisione ha sollevato una miriade di reazioni sia tra gli inquilini sia tra il pubblico dello show, che si è riversato sui social per commentare la vicenda. E? Dove si trova ora? Ha fatto rientro a casa e si è riunita con i suoi amici a quattro zampe? A quanto pare no. Infatti starebbe ancora versando lacrime amare. Questo almeno è ciò che afferma l’influencer Amedeo Venza che tramite delle Stories Instagram ha ...