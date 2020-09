Sondaggio Demos: l’utilizzo dello smartphone nel Nord Est (Di giovedì 17 settembre 2020) Sondaggio Demos: l’utilizzo dello smartphone nel Nord Est In Italia è più facile trovare qualcuno senza televisore che senza smartphone. Basta leggere gli ultimi dati contenuti nel Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dal Censis a fine 2019: nel 2018 il numero dei cellulari ha superato quello delle tv, 43,6 milioni di smartphone contro 42,3 milioni di televisori. Demos per il Gazzettino ha condotto un Sondaggio per rilevare la diffusione dello smartphone nel Nord Est. Secondo l’indagine, nella provincia di Trento e in quelle di Veneto e Friuli Venezia Giulia, il 78% degli abitanti possiede uno smartphone mentre il 2% pensa di ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020): l’utilizzonelEst In Italia è più facile trovare qualcuno senza televisore che senza. Basta leggere gli ultimi dati contenuti nel Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dal Censis a fine 2019: nel 2018 il numero dei cellulari ha superato quello delle tv, 43,6 milioni dicontro 42,3 milioni di televisori.per il Gazzettino ha condotto unper rilevare la diffusionenelEst. Secondo l’indagine, nella provincia di Trento e in quelle di Veneto e Friuli Venezia Giulia, il 78% degli abitanti possiede unomentre il 2% pensa di ...

TermometroPol : ?? Secondo un #sondaggio Demos&Pi ?? La fiducia nei confronti dell'istituzione scolastica è calata nell'ultimo anno… - TermometroPol : ?? Secondo un #sondaggio Demos&Pi ?? Il 67% degli abitanti del Nord Est teme una chiusura totale a seguito dell'aum… - TermometroPol : ?? Secondo un #sondaggio Demos&Pi ?? L'82% degli italiani si dice ancora preoccupato per la diffusione del… - SBidimedia : ?? Sondaggio DEMOS ?? ?? Covid ?? Solo il 13% pensa che le misure siano state eccessive ???? - MarioPeracchio : RT @PaolaFe60208246: Sondaggio Il Sole 24 ORE. La battaglia per il NO è trasversale a tutti i partiti (tranne i 5 Stelle),come si vede più… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Demos Sondaggio Demos, cala la fiducia nei confronti di Giuseppe Conte: il nome del premier che vogliono gli italiani Liberoquotidiano.it Sondaggio Demos&Pi: studenti dubbiosi sul ritorno in classe

Lunedì 14 settembre la scuola ha riaperto i battenti dopo sei mesi di serrata totale a causa della pandemia. Secondo un sondaggio Demos&Pi per Repubblica, la fiducia nei confronti dell’istituzione ...

"Gestiamo bene i fondi europei"

"Nel centrodestra chi è il candidato presidente: Salvini o Acquaroli?". Se lo chiede il consigliere regionale uscente Boris Rapa, albergatore, che si candida per il suo secondo mandato con la lista It ...

Elezioni regionali Campania 2020, la guida: candidati, liste e regolamento

La guida completa alle elezioni regionali in Campania 2020: chi sono i candidati in corsa, le liste che li sostengono e tutte le informazioni inerenti al voto del 20 e 21 settembre. Elezioni regionali ...

Lunedì 14 settembre la scuola ha riaperto i battenti dopo sei mesi di serrata totale a causa della pandemia. Secondo un sondaggio Demos&Pi per Repubblica, la fiducia nei confronti dell’istituzione ..."Nel centrodestra chi è il candidato presidente: Salvini o Acquaroli?". Se lo chiede il consigliere regionale uscente Boris Rapa, albergatore, che si candida per il suo secondo mandato con la lista It ...La guida completa alle elezioni regionali in Campania 2020: chi sono i candidati in corsa, le liste che li sostengono e tutte le informazioni inerenti al voto del 20 e 21 settembre. Elezioni regionali ...