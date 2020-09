SOCIAL: LE STAR BLOCCANO FACEBOOK "CONTRO L'ODIO WEB E LA DISINFORMAZIONE" (Di giovedì 17 settembre 2020) Kim Kardashian West è tra le numerose celebrità che hanno aderito alla campagna #StopProfitForHate mirata a FACEBOOK, dicendo ai follower che mercoledì sospenderà il suo uso degli account FACEBOOK e Instagram per protesta."Non posso reSTARe a guardare e reSTARe in silenzio mentre queste piattaforme continuano a consentire la diffusione di ODIO, propaganda e DISINFORMAZIONE - creati da gruppi per seminare divisioni e dividere l'America - solo per prendere provvedimenti dopo che le persone sono state uccise", ha scritto sui SOCIAL -post multimediali. "La DISINFORMAZIONE condivisa sui SOCIAL media ha avuto un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia".Kardashian West ha detto che ... Leggi su eyesbio (Di giovedì 17 settembre 2020) Kim Kardashian West è tra le numerose celebrità che hanno aderito alla campagna #StopProfitForHate mirata a, dicendo ai follower che mercoledì sospenderà il suo uso degli accounte Instagram per protesta."Non posso ree a guardare e ree in silenzio mentre queste piattaforme continuano a consentire la diffusione di, propaganda e- creati da gruppi per seminare divisioni e dividere l'America - solo per prendere provvedimenti dopo che le persone sono state uccise", ha scritto sui-post multimediali. "Lacondivisa suimedia ha avuto un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia".Kardashian West ha detto che ...

