SOCIAL | LE STAR BLOCCANO FACEBOOK CONTRO L' ODIO WEB E LA DISINFORMAZIONE

Leggi su eyesbio

(Di giovedì 17 settembre 2020) Kim Kardashian West è tra le numerose celebrità che hanno aderito alla campagna #StopProfitForHate mirata a, dicendo ai follower che mercoledì sospenderà il suo uso degli accounte Instagram per protesta."Non posso ree a guardare e ree in silenzio mentre queste piattaforme continuano a consentire la diffusione di, propaganda e- creati da gruppi per seminare divisioni e dividere l'America - solo per prendere provvedimenti dopo che le persone sono state uccise", ha scritto sui-post multimediali. "Lacondivisa suimedia ha avuto un grave impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia".Kardashian West ha detto che ...