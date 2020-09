SkySport : Calciomercato, Milik e la Roma più vicini dopo la visita dell'agente a Trigoria. VIDEO - SkySport : Calciomercato Roma, Milik valuta la destinazione: l'agente è a Trigoria - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - AzzurrissimoTwi : ?? CI SIAMO. Sky Sport: “Milik sta per passare alla Roma” - - tuttonapoli : Sky - Milik-Roma, domani prima parte delle visite mediche: si svolgeranno fuori dall'Italia -

La Roma si sta muovendo molto in queste ore sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla capitale il club allenato da Fonseca sarebbe ad un passo dal chiudere il colpo Arek Milik. Il ...Arek Milik e la Roma sempre più vicini: secondo quanto riportato da Sky, l'agente dell'attaccante polacco David Pantak è arrivato questa mattina a Trigoria, centro di allenamento dei giallorossi nella ...Il caso di mercato che sta appassionando l'Italia del calcio si sta per chiudere: Arkadiusz Milik sta per diventare un nuovo calciatore della Roma. Sì, ma prima dovrà firmare un rinnovo - solo formale ...