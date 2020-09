“Shining”, da oggi è disponibile il gioco da tavolo ispirato al cult di Kubrick (Di giovedì 17 settembre 2020) “Shining”: tutte le immagini del gioco da tavolo sfoglia la gallery Nostalgia dell’Overlook Hotel? Niente paura. In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dall’uscita italiana è disponibile da oggi Shining. Il gioco da tavolo genere escape room che promette di regalare tanti brividi proprio come il film di Stanley Kubrick. Distribuito da Asmodee Italia, Shining è un’esperienza immersiva all’interno dello spaventoso albergo, con i giocatori impegnati a ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 settembre 2020) “Shining”: tutte le immagini deldasfoglia la gallery Nostalgia dell’Overlook Hotel? Niente paura. In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dall’uscita italiana èdaShining. Ildagenere escape room che promette di regalare tanti brividi proprio come il film di Stanley. Distribuito da Asmodee Italia, Shining è un’esperienza immersiva all’interno dello spaventoso albergo, con i giocatori impegnati a ...

