Shamrock Rovers-Milan | le probabili formazioni

Leggi su zon

(Di giovedì 17 settembre 2020) Primo impegno stagionale per ildi Pioli: passeggiata o sfida vera a Dublino? Sarà il campo a dirlo E’ di nuovo tempo di calcio, è di nuovo tempo di Europa League. A Dublino si affronteranno questa seraper il secondo turno di qualificazione al torneo europeo. Gli uomini di Pioli non possono permettersi passi falsi: un’eventuale sconfitta comprometterebbe sul nascere l’intera stagione. Non sarà una passeggiata, però, superare gli attuali capolisti d’Irlanda, imbattuti in campionato dopo 11 giornate. QuiUna squadra già in forma e nel pieno del campionato: non sarà un’amichevole la sfida che attende i rossoneri. Squadra al completo per i padroni di casa, con l’unica ...