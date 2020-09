Shamrock Rovers-Milan | le formazioni ufficiali Ibra c’è | Tonali in panchina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Iltorna in campo. Alle 20, i rossoneri cominceranno ufficialmente la nuova stagione in casa delloper il secondo turno preliminare di Europa League, che si gioca in gara secca. Queste le(3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, J. Byrne, Farrugia; Burke, Greene. A disp. Pohls, Marshall, Watts, Kavanagh, Callan, Williams, Oluwa. All. Bradley.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers;himovic. A disp. Tatarusanu,, Brahim Diaz, Colombo, Krunic, Duarte, Laxalt. Foto: Twitter Uefa L'articolo...

La partita Shamrock Rovers – Milan del 17 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il terzo secondo preliminare di Europa League DUBLINO – Que ...Diretta Shamrock Rovers Milan streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita del 2° turno preliminare di Europa League, si gioca al Tallaght Stadium. Diretta Shamroc ...