Shamrock Rovers – Milan come vedere Diretta Live TV Streaming Gratis Sky o Dazn

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Si riparte da Zlatan. Ovvio. Il problema muscolare che ha condizionato il suo impiego nelle ultime due amichevoli è stato superato e oggi,certificato da Pioli, Ibrahimovic sarà al centro dell’attacco delper il debutto europeo nel dentro-fuori con lo. Ibra centravanti, Ibra faro, Ibra tutor. Già, perché a sentire le dichiarazioni non solo di tecnico e dirigenti, ma soprattutto dei suoi compagni, Ibrahimovic è l’uomo che sa trasformarli. Con lui al centro dell’attacco, chiunque giochi si sente rassicurato. Ibra è una polizza: non tanto per i gol che può segnare, ma perché con lui tutti giocano meglio, più sicuri di sé. Ibra è uno stimolo a dare di più. Ibra ti fa sentile un giocatore da. Per ...