Shamrock Rovers-Milan 0-2 | le pagelle dei rossoneri

(Di giovedì 17 settembre 2020) DONNARUMMA 7 Lui c'è sempre , non è mai andato in vacanza. Chiude la porta nella sua gara numero 204 con la maglia del, con la fascia al braccio. Straordinario. CALABRIA 6 Si può permettere ...

DAZN_IT : 'Se sbagli ti ritrovi Ibra lì', parola di Castillejo ???? Shamrock Rovers-Milan è giovedì alle 20 su #DAZN - UEFAcom_it : La formazione ufficiale del Milan ???? Segui #ShamrockRoversMilan LIVE ?? - DAZN_IT : La sblocca Ibra al 23': rossoneri avanti ??? Shamrock Rovers-Milan è su #DAZN - nestquotidiano : Europa League: il Milan parte bene, Shamrock Rovers battuto 2-0 - enrico_gasta : RT @EmmeEmm_: Tonali è entrato benissimo in campo, lo Shamrock Rovers ha fatto un colpaccio con il suo acquisto -

Ultime Notizie dalla rete : Shamrock Rovers

Il tecnico del Milan ha commentato la vittoria ottenuta contro lo Shamrock Rovers: "Temevo la prima partita, ma sono soddisfatto". Il Milan supera affanni l’ostacolo Shamrock Rovers con un 2-0 che por ...Una rete per tempo, il turco colpisce anche una traversa. Buona la prima ufficiale della stagione per la squadra di Pioli Condividi 17 settembre 2020 Buona la prima per il Milan. L'esordio ufficiale d ...Missione compiuta per il Milan. La squadra di Pioli passa con autorevolezza sul campo dello Shamrock Rovers e torna dall’Irlanda con in tasca il pass per la qualificazione al terzo preliminare di Euro ...