Shamrock Rovere – Milan come vedere Diretta Live TV Streaming Gratis

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilriparte da Dublino e dallo, 644 giorni dopo il ko con l’Olympiacos ad Atene. Sarà la prima di Elliott, là dove aveva giocato per la prima volta in Europa pure la Juve sotto il segno di Andrea Agnelli. Solo la storia dirà se il precedente sia benaugurante, anche perché la strettissima attualità implica alla truppa di restare con la testa sulla partita, considerando che la formula liofilizzata imposta dal post Covid a preliminari e playoff di Europa League impone soltanto partite secche. Quindi stasera il, per evitare un clamoroso flop, può solo vincere. Facile in tempi normali (considerato il divario tecnico tra le contendenti) non una onnalità in piena estate, nella primissima gara ufficiale di stagione contro un avversario ben ...