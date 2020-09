Shaman King – Un teaser rivela il nuovo design

(Di giovedì 17 settembre 2020), il famoso manga e anime che ha caratterizzato i primi anni 2000, riceverà unadattamento animato, e unil. Serializzato dal 1998 al 2004 sulle pagine di Shonen Jump,è stato uno degli shonen più caratteristici del periodo. Pur non godendo della fama dei Big Three dell’epoca, One Piece, Naruto e Bleach, si guadagnò un discreto seguito. Ne venne prodotto un anime di 64 episodi, trasmesso tra 2001 e 2002 (in Italia tra 2005 e 2006), che si prese molte libertà rispetto all’originale. Nel giugno di quest’anno era stata annunciata una nuova versione più fedele, di cui oggi, tramite un, possiamo ...

Shaman King fu un vero e proprio fenomeno agli inizi degli anni 2000 anche grazie alla trasposizione animata che arrivò sulle reti Mediaset. Oltre al trailer è stato diffuso un nuovo poster: E lo staf ...Il sito web ufficiale di Shaman King ha pubblicato il teaser trailer della nuova serie anime per la tv basata sullo shonen manga di Hiroyuki Takei, in partenza il prossimo Aprile.