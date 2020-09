Sgarbi e la lezione sul pelo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Vittorionon perde mai l'ironia e la voglia di prendere la vita con leggerezza. Il critico d'arte stavolta mette da parte tele, sculture e opere per dedicarsi alla barba. O meglio... al. E al contro. E della schiuma da barba non c'è neanche l'ombra.

lauramjj58 : RT @MonaldiDavid: #Sgarbi è un vero DEMOCRATICO. Altro che governo..da lezione di vita a tutti! #staseraitalia Ormai anche l'#OMS ha capito… - MonaldiDavid : #Sgarbi è un vero DEMOCRATICO. Altro che governo..da lezione di vita a tutti! #staseraitalia Ormai anche l'#OMS ha… - Rokketto1 : RT @kiara86769608: L'educazione contro la maleducazione. Il garbo e la fermezza contro l'arroganza sguaiata. Una lezione di stile tutta per… - Alberto93351253 : RT @kiara86769608: L'educazione contro la maleducazione. Il garbo e la fermezza contro l'arroganza sguaiata. Una lezione di stile tutta per… - Gibimassidda : RT @kiara86769608: L'educazione contro la maleducazione. Il garbo e la fermezza contro l'arroganza sguaiata. Una lezione di stile tutta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi lezione

Il Tempo

"Sono le orecchie a sventola", è la battuta dello specialista che a corredo posta anche una sua foto 'dimostrativa' dell'effetto avverso. Uno scatto in cui compare con le orecchie piegate dall'elastic ...Come ogni giorno è arrivato puntuale il nuovo bollettino diramato dal professor Alberto Zangrillo. Approfondisci. TUTTO SU SILVIO BERLUSCONI. Berlusconi positivo al coronavirus, il commento di Sgarbi ...Negli ultimi due giorni il Festival della Bellezza di Verona è stato al centro di varie polemiche: soprattutto per la presenza di una sola donna, l’attrice Jasmine Trinca, ma anche per il logo contene ...