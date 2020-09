Setien porta il Barcellona in tribunale: lui esonerato, per lo staff pronto un altro ruolo (Di giovedì 17 settembre 2020) Si aggiunge un nuovo capitolo ai mesi burrascosi trascorsi dal Barcellona con Quique Setien in panchina. L’allenatore infatti attraverso i propri canali social ha diffuso un comunicato in cui annuncia azioni legali contro il club poiché, nella comunicazione ufficiale di esonero ricevuta soltanto ieri. Di seguito la dichiarazione integrale. Quique Setien, Eder Sarabia, Jon Pascua e Fran Soto comunicano che, a causa delle ultime informazioni pubblicate, vogliono fare il seguente chiarimento. Dopo un mese di silenzio assoluto da parte della dirigenza del Barcellona, e dopo varie richieste da parte nostra, soltanto ieri abbiamo ricevuto la prima comunicazione ufficiale via fax. Queste comunicazioni riferiscono la chiara intenzione del direttivo di non voler portare a compimento i contratti di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Si aggiunge un nuovo capitolo ai mesi burrascosi trascorsi dalcon Quiquein panchina. L’allenatore infatti attraverso i propri canali social ha diffuso un comunicato in cui annuncia azioni legali contro il club poiché, nella comunicazione ufficiale di esonero ricevuta soltanto ieri. Di seguito la dichiarazione integrale. Quique, Eder Sarabia, Jon Pascua e Fran Soto comunicano che, a causa delle ultime informazioni pubblicate, vogliono fare il seguente chiarimento. Dopo un mese di silenzio assoluto da parte della dirigenza del, e dopo varie richieste da parte nostra, soltanto ieri abbiamo ricevuto la prima comunicazione ufficiale via fax. Queste comunicazioni riferiscono la chiara intenzione del direttivo di non volerre a compimento i contratti di ...

