Serie C, ricorso della Pianese contro Federcalcio e Lega Pro per la riammissione del Bisceglie (Di giovedì 17 settembre 2020) Prosegue il caos intorno al campionato 2020/2021 di Serie C. Come anticipato nei giorni scorsi, la Pianese ha infatti presentato ricorso al Collegio di Garanzia contro Federcalcio, Lega Pro e Bisceglie per la riammissione in C di quest’ultimo dopo il caso Picerno-Bitonto. Secondo i toscani il posto nella terza Serie sarebbe dovuto spettare a loro e non al Bisceglie. CASO BITONTO-PICERNO, FOGGIA E Bisceglie RIAMMESSE IN C “Il ricorso riguarda l’annullamento della delibera assunta dalla Figc il 15 settembre 2020 – si legge nella nota del Collegio – nella parte in cui concede al Bisceglie il titolo a richiedere il ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Prosegue il caos intorno al campionato 2020/2021 diC. Come anticipato nei giorni scorsi, laha infatti presentatoal Collegio di GaranziaPro eper lain C di quest’ultimo dopo il caso Picerno-Bitonto. Secondo i toscani il posto nella terzasarebbe dovuto spettare a loro e non al. CASO BITONTO-PICERNO, FOGGIA ERIAMMESSE IN C “Ilriguarda l’annullamentodelibera assunta dalla Figc il 15 settembre 2020 – si legge nella nota del Collegio – nella parte in cui concede alil titolo a richiedere il ...

