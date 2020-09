Serie B, richiesta al Governo per la riapertura degli stadi (Di giovedì 17 settembre 2020) La Lega Serie B ha richiesto al Governo la possibilità di riaprire gli stadi al pubblico nella stagione 2020/21 La Lega Serie B si è riunita per discutere dei temi caldi legati alla seconda divisione italiana. Chiesta dai venti club di categoria la riapertura degli stadi. «L’assemblea ha discusso del tema relativo alla tempistica adottata per l’esecuzione dei tamponi, anche alla luce delle recenti risposte negative circa un allentamento del Comitato tecnico scientifico, e chiesto un’apertura alle autorità governati ve, in totale sicurezza, sul tema dell’ingresso del pubblico negli stadi, ambito quest’ultimo che penalizza fortemente sia l’aspetto economico che di passione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) La LegaB ha richiesto alla possibilità di riaprire glial pubblico nella stagione 2020/21 La LegaB si è riunita per discutere dei temi caldi legati alla seconda divisione italiana. Chiesta dai venti club di categoria la. «L’assemblea ha discusso del tema relativo alla tempistica adottata per l’esecuzione dei tamponi, anche alla luce delle recenti risposte negative circa un allentamento del Comitato tecnico scientifico, e chiesto un’apertura alle autorità governati ve, in totale sicurezza, sul tema dell’ingresso del pubblico negli, ambito quest’ultimo che penalizza fortemente sia l’aspetto economico che di passione ...

