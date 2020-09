Serie B, anticipata la gara inaugurale Monza-Spal: si giocherà alle 16.45 (Di giovedì 17 settembre 2020) Cambio di programma per quanto riguarda la prima giornata della nuova stagione di Serie B. Il match inaugurale che avrebbe messo di fronte Monza e Spal, in programma venerdì 25 settembre, è stato infatti anticipato: non si giocherà più alle 21.00 come previsto bensì alle ore 16.45 Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Cambio di programma per quanto riguarda la prima giornata della nuova stagione diB. Il matchche avrebbe messo di fronte, in programma venerdì 25 settembre, è stato infatti anticipato: non si giocherà più21.00 come previsto bensìore 16.45

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Un incontro urgente con la Lega di serie A sul tema dei diritti tv e delle media company: lo ha chiesto, all'unanimità, l'Assemblea della Lega di Serie B, riunita oggi in video ...

Con una mossa oggettivamente difficile da comprendere la Lega di serie B ha deciso di anticipare Monza-SPAL del 25 settembre alle ore 16.45. In origine la partita era stata programmata alle ore 21 com ...

