Serie A, Gravina: “Stadi aperti e playoff gli obiettivi. Europei? Possiamo vincere” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervistato dal Corriere dello Sport, ha affrontato diversi temi quando ormai mancano pochissimi giorni alla partenza della Serie A 2020/2021. Una stagione importante, che porterà anche al grande appuntamento con gli Europei rinviati a causa della pandemia: “Un trofeo che ci manca da troppi anni – sottolinea Gravina – Il ct Mancini ha costruito le premesse che ci permetteranno di giocarcela con le altre big. I risultati e le scelte che ha fatto hanno creato un nuovo entusiasmo intorno alla maglia azzurra. Purtroppo dai club non arriva quel sostegno che ci vorrebbe, prevale una concezione atavica secondo cui la Nazionale sarebbe il nemico.” Il presidente federale vuole anche blindare il commissario tecnico: “Non serve aspettare gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della Figc Gabriele, intervistato dal Corriere dello Sport, ha affrontato diversi temi quando ormai mancano pochissimi giorni alla partenza dellaA 2020/2021. Una stagione importante, che porterà anche al grande appuntamento con glirinviati a causa della pandemia: “Un trofeo che ci manca da troppi anni – sottolinea– Il ct Mancini ha costruito le premesse che ci permetteranno di giocarcela con le altre big. I risultati e le scelte che ha fatto hanno creato un nuovo entusiasmo intorno alla maglia azzurra. Purtroppo dai club non arriva quel sostegno che ci vorrebbe, prevale una concezione atavica secondo cui la Nazionale sarebbe il nemico.” Il presidente federale vuole anche blindare il commissario tecnico: “Non serve aspettare gli ...

