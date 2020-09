Senato: suppletive per due seggi, domenica e lunedì voto in Sardegna e Veneto/Adnkronos (2) (Di giovedì 17 settembre 2020) (Adnkronos) - Alle urne saranno chiamati 467.122 elettori. Bogo Deledda nel 2018 fu eletta con il 41,26 per cento dei voti, ampiamente in vantaggio rispetto al 31,84 e al 19,01 e al 2,48 ottenuti, rispettivamente, dagli esponenti del centrodestra, del Pd e di Leu. Da verificare quindi se a Doria riuscirà una rimonta tale da garantirgli la conquista del seggio di palazzo Madama o se i voti degli elettori di M5S e Pd premieranno Corda, assicurandogli così l'elezione. Appare dal pronostico scontato invece la sfida nel collegio di Villafranca veronese. I 352.696 elettori saranno chiamati a scegliere tra tre candidati: Emanuele Sterzi, broker assicurativo, del Movimento 5 stelle; Luca De Carlo, commerciante, responsabile del dipartimento Agricoltura ed eccellenze di Fratelli d'Italia, sostenuto da tutto il centrodestra; Matteo Melotti, docente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) () - Alle urne saranno chiamati 467.122 elettori. Bogo Deledda nel 2018 fu eletta con il 41,26 per cento dei voti, ampiamente in vantaggio rispetto al 31,84 e al 19,01 e al 2,48 ottenuti, rispettivamente, dagli esponenti del centrodestra, del Pd e di Leu. Da verificare quindi se a Doria riuscirà una rimonta tale da garantirgli la conquista delo di palazzo Madama o se i voti degli elettori di M5S e Pd premieranno Corda, assicurandogli così l'elezione. Appare dal pronostico scontato invece la sfida nel collegio di Villafranca veronese. I 352.696 elettori saranno chiamati a scegliere tra tre candidati: Emanuele Sterzi, broker assicurativo, del Movimento 5 stelle; Luca De Carlo, commerciante, responsabile del dipartimento Agricoltura ed eccellenze di Fratelli d'Italia, sostenuto da tutto il centrodestra; Matteo Melotti, docente ...

Ultime Notizie dalla rete : Senato suppletive Elezioni suppletive al Senato: si vota anche per il sostituto di Stefano Bertacco, i candidati VeronaSera Le prime elezioni nel post-Covid: tutte le misure sanitarie

Roma, 15 set. (askanews) – Obbligo di mascherina per tutti gli elettori che si recano alle urne per il referendum e le amministrative del 20 e 21 settembre; gel disinfettante all’ingresso e all’intern ...

Sassari. Confindustria Centro Nord Sardegna incontra i candidati al Senato

Continuità territoriale e trasporti, ambiente, parchi e aree protette, gas e questioni energetiche, sanità, rapporti con l’Europa. Sono alcuni dei temi emersi mercoledì pomeriggio a Villa Mimosa, sede ...

Referendum taglio parlamentari, risultati ed exit poll: quando escono?

Con l’election day si voterà anche per le regionali e le amministrative: ecco quando usciranno gli exit poll e i risultati ufficiali del referendum sulla riforma del taglio dei parlamentari. Ci sarà u ...

