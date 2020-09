Senato: suppletive per due seggi, domenica e lunedì voto in Sardegna e Veneto/Adnkronos (2) (Di giovedì 17 settembre 2020) (Adnkronos) – Alle urne saranno chiamati 467.122 elettori. Bogo Deledda nel 2018 fu eletta con il 41,26 per cento dei voti, ampiamente in vantaggio rispetto al 31,84 e al 19,01 e al 2,48 ottenuti, rispettivamente, dagli esponenti del centrodestra, del Pd e di Leu. Da verificare quindi se a Doria riuscirà una rimonta tale da garantirgli la conquista del seggio di palazzo Madama o se i voti degli elettori di M5S e Pd premieranno Corda, assicurandogli così l’elezione. Appare dal pronostico scontato invece la sfida nel collegio di Villafranca veronese. I 352.696 elettori saranno chiamati a scegliere tra tre candidati: Emanuele Sterzi, broker assicurativo, del Movimento 5 stelle; Luca De Carlo, commerciante, responsabile del dipartimento Agricoltura ed eccellenze di Fratelli d’Italia, sostenuto da tutto il centrodestra; ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) () – Alle urne saranno chiamati 467.122 elettori. Bogo Deledda nel 2018 fu eletta con il 41,26 per cento dei voti, ampiamente in vantaggio rispetto al 31,84 e al 19,01 e al 2,48 ottenuti, rispettivamente, dagli esponenti del centrodestra, del Pd e di Leu. Da verificare quindi se a Doria riuscirà una rimonta tale da garantirgli la conquista delo di palazzo Madama o se i voti degli elettori di M5S e Pd premieranno Corda, assicurandogli così l’elezione. Appare dal pronostico scontato invece la sfida nel collegio di Villafranca veronese. I 352.696 elettori saranno chiamati a scegliere tra tre candidati: Emanuele Sterzi, broker assicurativo, del Movimento 5 stelle; Luca De Carlo, commerciante, responsabile del dipartimento Agricoltura ed eccellenze di Fratelli d’Italia, sostenuto da tutto il centrodestra; ...

simo_billi : RT @eugenio_zoffili: ??#TRALAGENTE a #SINISCOLA (Nu) con tanti amici della #Lega e della coalizione per CARLO DORIA candidato alle suppletiv… - simo_billi : RT @eugenio_zoffili: Sempre #tralagente, questa sera OLBIA con CARLO DORIA candidato alle suppletive Senato 20-21 settembre nord Sardegna… - zazoomblog : Senato: suppletive per due seggi domenica e lunedì voto in Sardegna e Veneto-Adnkronos (2) - #Senato: #suppletive… - TV7Benevento : Senato: suppletive per due seggi, domenica e lunedì voto in Sardegna e Veneto/Adnkronos (2)... - eugenio_zoffili : Sempre #tralagente, questa sera OLBIA con CARLO DORIA candidato alle suppletive Senato 20-21 settembre nord Sardegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato suppletive Elezioni suppletive al Senato: si vota anche per il sostituto di Stefano Bertacco, i candidati VeronaSera Senato: suppletive per due seggi, domenica e lunedì voto in Sardegna e Veneto/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Alle urne saranno chiamati 467.122 elettori. Bogo Deledda nel 2018 fu eletta con il 41,26 per cento dei voti, ampiamente in vantaggio rispetto al 31,84 e al 19,01 e al 2,48 ottenuti, ris ...

Le prime elezioni nel post-Covid: tutte le misure sanitarie

Gli elettori che si recano alle urne, il presidente di seggio e tutti i componenti del seggio sono obbligati ad indossare la mascherina durante l’esercizio di voto. In particolare i componenti del seg ...

Elezioni Rocca di Papa 2020: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota

Elezioni Comunali Rocca di Papa 2020, tra poche ore si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. Vediamo dunque modalità di voto, candidati alla carica di Sindaco, le liste collegate e i Consiglieri ...

(Adnkronos) - Alle urne saranno chiamati 467.122 elettori. Bogo Deledda nel 2018 fu eletta con il 41,26 per cento dei voti, ampiamente in vantaggio rispetto al 31,84 e al 19,01 e al 2,48 ottenuti, ris ...Gli elettori che si recano alle urne, il presidente di seggio e tutti i componenti del seggio sono obbligati ad indossare la mascherina durante l’esercizio di voto. In particolare i componenti del seg ...Elezioni Comunali Rocca di Papa 2020, tra poche ore si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. Vediamo dunque modalità di voto, candidati alla carica di Sindaco, le liste collegate e i Consiglieri ...