Secondo l’Onu il governo del Venezuela è colpevole di crimini contro l’umanità

(Di giovedì 17 settembre 2020) (foto: Yuri Cortez/Afp/Getty Images)Omicidi, torture, detenzioni arbitrarie, sparizioni di persone e gravi violazioni dei diritti umani. È quanto hanno scoperto ingli investigatori dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, documentandolo in un report diffuso il 16 settembre. Sono stati esaminati 223 casi che riguardano il paese sudamericano, in un arco temporale che va dal 2014 in poi, ed è stato dimostrato che “le autoritàne e le forze di sicurezza hanno pianificato ed eseguito gravi violazioni dei diritti umani, alcune delle quali – tra le altre uccisioni arbitrarie e l’uso sistematico della tortura – costituisconol’umanità”. Anzi,l’organizzazione internazionale si tratterebbe ...