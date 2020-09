Sebino Nela | l' ex giocatore della Roma | di nuovo sotto i ferri per un tumore | ' Combatto da otto anni'

(Di giovedì 17 settembre 2020) Continua a picchiare,. Questo chiedono i tifosi a, che deve operarsi per un. Il quarto intervento per l'ex terzinodi Liedholm campione d'Italia nel 1983 . ' La mia ...

_CalcioItaliano : RT @MomentiCalcio: La #Roma si stringe insieme a #SebinoNela che dovrà essere operato per un tumore: “La mia battaglia dura da 8 anni” http… - andrea_pecchia : Picchia Sebino #Nela #ASRoma #17settembre - sheep_floyd : 'Picchia Sebino' cantavo anni fa, pure se a te bastava abbaiare invece che morde, come i cani seri. Adesso picchia… - Oekpetry : Sebino Nela lotta ancora contro il tumore: «Fra poco la quarta operazione» - Pierluigi1978 : RT @augustociardi75: avevo 3 idoli da piccolo. Falcao, Bruno Conti e Sebino Nela. Nela forse più che un idolo lo consideravo un supereroe.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sebino Nela

«La mia battaglia dura da otto anni, fra dieci anni sarò sottoposto alla mia quarta operazione». Sebino Nela, ex difensore della Roma (fino all'anno scorso dirigente) ma anche di Genoa e Napoli, racco ...Continua a picchiare, Sebino. Questo chiedono i tifosi a Nela, che deve operarsi per un tumore. Il quarto intervento per l'ex terzino della Roma di Liedholm campione d'Italia nel ...Continua a picchiare, Sebino. Questo chiedono i tifosi a Nela, che deve operarsi per un tumore. Il quarto intervento per l'ex terzino della Roma. «La mia battaglia dura da otto anni, mancano dieci gio ...