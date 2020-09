Sebino Nela e la battaglia contro la malattia | “tra dieci giorni affronterò la mia quarta operazione”

(Di giovedì 17 settembre 2020) L’ex calciatore di Roma, Genoa e Napolista lottandoun tumore, unache va avanti ormai da diversi anni. Adesso dovrà sottoporsi ad un’altra operazione, come confermato dal diretto interessato ai microfoni di Rai Radio2, durante il programma “I Lunatici”. “Come sto? La miadura da otto anni, mancanoalla miaoperazione chirurgica. Bisogna parlare di prevenzione. In tutti questi anni ho approfondito molto la cosa, partecipo a iniziative che riguardano questa, questo cancro, che fa numeri terribili, ogni anno. Non ci sono altre strade rispetto alla prevenzione. La medicina è migliorata, ma l’unica vera arma che tutti ...

Sta lottando Sebastiano Nela (da sempre noto come Sebino) e lo sto facendo con le unghie e con i denti. Lo si denota dal suo modo di parlare, dalla sua determinazione e da quel suo spirito combattivo ...Sebino Nela, ex giocatore di Napoli e Roma, ha rilasciato una intervista ai microfoni della trasmissione "I lunatici", su Radio 2. L'ex difensore della Roma racconta la sua lotta contro il cancro: "Sono 8 anni che combatto. Non auguro a nessuno di fare 3 anni di chemio". Un campionato vinto e tre Coppe Italia in bacheca, oltre a ...