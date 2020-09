Scuole in Campania: in Penisola Sorrentina si riparte lunedì 28 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Scuole in Campania: i sindaci delle città della Penisola Sorrentina hanno ufficializzato l’avvio dell’anno scolastico nella giornata di lunedì 28 settembre (“per procedere alla sanificazione dopo le elezioni”). In Campania l’anno scolastico inizierà giovedì 24 settembre, ma ci sarà un’eccezione, rappresentata dalle sei città della Penisola Sorrentina (ovvero Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, … Leggi su 2anews (Di giovedì 17 settembre 2020)in: i sindaci delle città dellahanno ufficializzato l’avvio dell’anno scolastico nella giornata di lunedì 28(“per procedere alla sanificazione dopo le elezioni”). Inl’anno scolastico inizierà giovedì 24, ma ci sarà un’eccezione, rappresentata dalle sei città della(ovvero Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, …

