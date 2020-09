Scuole di Salerno | lavori per adeguamento anti covid | ecco i fondi per ogni istituto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minuti– Si avvicina il 24 settembre 2020, data in cui gli studenti della Regione Campania torneranno in classe in un momento di difficoltà e incertezze. La Provincia di, a valere suiassegnati dal Ministero dell’Istruzione, ha avviato numerosinell’ambito della cosiddetta “edilizia leggera” per contrastare l’emergenza epidemiologica e assicurare l’inizio e lo svolgimento delle attività didattiche nelledi propria competenza, in condizioni di sicurezza nel pieno rispetto della normativa19. “Il nostro Ente – dichiara il Presidente della Provincia di, Michele Strianese – attraverso il settore Edilizia Scolastica e ...