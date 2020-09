Scuola non sicura per il covid, il sindaco napoletano: “Non apriamo il 24” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “È ufficiale: le scuole primarie e di primo grado, a Somma Vesuviana, apriranno l’1 Ottobre. Si tratta di una decisione non dipendente dalla nostra volonta’. Noi vogliamo che i nostri bambini e ragazzi possano andare a Scuola in massima sicurezza, farli entrare in scuole dove ci sono mascherine, banchi monoposto e dove c’e’ la massima sicurezza sia per gli insegnanti che per i ragazzi”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana (Na), a margine del vertice avuto con i dirigenti scolastici della citta’. “L’ultima riunione, terminata poco fa – ha affermato Stefano Prisco, assessore alle Pubblica Istruzione – e‘ conclusiva di una serie di incontri avuti in queste settimane per definire tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “È ufficiale: le scuole primarie e di primo grado, a Somma Vesuviana, apriranno l’1 Ottobre. Si tratta di una decisione non dipendente dalla nostra volonta’. Noi vogliamo che i nostri bambini e ragazzi possano andare ain massima sicurezza, farli entrare in scuole dove ci sono mascherine, banchi monoposto e dove c’e’ la massima sicurezza sia per gli insegnanti che per i ragazzi”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno,di Somma Vesuviana (Na), a margine del vertice avuto con i dirigenti scolastici della citta’. “L’ultima riunione, terminata poco fa – ha affermato Stefano Prisco, assessore alle Pubblica Istruzione – e‘ conclusiva di una serie di incontri avuti in queste settimane per definire tutte le ...

chetempochefa : 'Ho 45 anni e sono immunodepressa, essendo reduce da un trapianto di midollo. Ho un bimbo di 10 anni che va a scuol… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Poliziotti e carabinieri non servono a scuola. Servono fuori, dove la criminalità imperv… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo presentato in Parlamento la mozione di sfiducia per il ministro Azzolina. Da mesi proponevamo sta… - LegaBugliano : @matteosalvinimi Finalmente si torna a parlare di cose serie, dell'invasione delle risorse africane! Che della scuo… - vaddavvero : @Adnkronos Ma non è che viene prima a sgomberare la scuola occupata sotto casa mio o il forte Prenestino che è monumento pubblico ? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola non La scuola paritaria è ripartita non perché più brava o più ricca della statale ma grazie all’Autonomia Orizzonte Scuola Giuseppe Conte, protesta dei genitori dell'istituto del figlio: "È il fallimento della scuola pubblica"

I nostri figli non hanno ripreso la scuola. Purtroppo è così". Alla base della protesta c’è la mancanza di docenti a scuola, per cui le lezioni in presenza non sono garantite". L’orario funziona a ...

Scuola: Roseto, tutto pronto per il rientro in aula

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 17 SET - Ultimi ritocchi nelle scuole comunali di Roseto dove l'amministrazione comunale ha vinto la corsa contro il tempo che serviva per ampliare le aule e ga ...

Scuola: in distribuzione oltre 88 mila banchi in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 17 SET - "La riapertura delle scuole in sicurezza è una sfida enorme per il nostro Governo, lo sforzo organizzativo per la produzione e la logistica degli strumenti necessari ci ha i ...

I nostri figli non hanno ripreso la scuola. Purtroppo è così". Alla base della protesta c’è la mancanza di docenti a scuola, per cui le lezioni in presenza non sono garantite". L’orario funziona a ...(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 17 SET - Ultimi ritocchi nelle scuole comunali di Roseto dove l'amministrazione comunale ha vinto la corsa contro il tempo che serviva per ampliare le aule e ga ...(ANSA) - PESCARA, 17 SET - "La riapertura delle scuole in sicurezza è una sfida enorme per il nostro Governo, lo sforzo organizzativo per la produzione e la logistica degli strumenti necessari ci ha i ...