Scuola | Conte | ' impegno costante per superare carenze di anni' **

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "L'attenzione del governo sulla scuola non si spegne dopo il primo giorno. L'saràsino a quando non avremo superato lestrutturali che ci trasciniamo da". Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe, postando delle foto del blitz in una scuola nella periferia romana. "Questa mattina - spiega infatti il presidente del Consiglio - ho visitato l'Istituto 'Dario Pagano' di Tor Bella Monaca, nella periferia orientale di Roma, per toccare con mano le principali criticità e ringraziare docenti e personale scolastico per l'enorme lavoro svolto nelle scorse settimane, che ha permesso un avvio regolare delle lezioni". "Mi sono soffermato a parlare con questi nostri giovani ragazzi per augurare un buon avvio di anno scolastico: nei loro ...